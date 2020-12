Prime de Noël : tout ce qu'il faut savoir sur cette aide versée ce mardi

publié le 15/12/2020 à 09:08

Un coup de pouce qui est le bienvenu pour deux millions de familles. La prime de Noël est versée à compter de ce mardi 15 décembre et elle est encore plus attendue que d'habitude, en ce contexte de crise économique. Si vous êtes concernés, il n'y a aucune démarche à faire, le versement est automatique.

Le montant de la prime de Noël reste inchangé par rapport à l'an passé, mais le nombre de bénéficiaires augmente. La crise sanitaire, économique et sociale a fait progresser le nombre d'allocataires du RSA : +8,5% selon les estimations de la CAF. Une personne seule au RSA va toucher 152 euros de prime de Noël. Un couple au RSA ou un parent touchera pour sa part 248 euros. Enfin, un foyer composé de trois personnes recevra 274 euros. Ensuite, pour les familles plus nombreuses, on ajoute 60 euros par personne.

Il n'y a pas de démarche spécifique à faire quand on touche le RSA, le versement de la prime de Noël est automatique via la CAF ou la MSA. Les bénéficiaires de la prime pour reprise d'activité de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'équivalent retraite, touchent pour leur part une prime forfaitaire de 152 euros. Celle-ci ne varie pas en fonction du nombre de personnes présentes dans le foyer et c'est pôle emploi qui s'occupe alors du versement.