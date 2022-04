Pouvoir d'achat : 3 conseils pour remplir son frigo à petits prix

Manger sainement, sans trop se ruiner. Un dilemme auquel les consommateurs sont quasiment tous attentifs, alors que les prix des produits de base ne cessent d'augmenter ces derniers mois. Ce jeudi 14 avril, l'association 60 millions de consommateurs sort un hors-série dans lequel elle a passé au crible 150 produits différents, puis comparé les prix des "grandes marques" avec celles dites "distributeurs".

"Nous avons testé une dizaine de champagnes - avec des prix allant jusqu'à 38 euros, que l'on trouve dans la grande distribution. Et surprise, sur le podium, on retrouve deux produits de marques distributeurs", pointe Élodie Toustou, cheffe de rubrique pour les numéros hors-série de 60 millions de consommateurs.

La spécialiste donne également plusieurs conseils pour remplir le plus efficacement son réfrigérateur.

Gare aux additifs

Même constat pour les "frites aux fours" pour lesquelles les produits "bons marchés" sont de meilleures qualités avec moins d'additifs. "Nous avons eu de grosses surprises, notamment sur la marque nationale McCain, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des pommes de terres et de l'huile (...). Il y avait en tout 13 ingrédients, dont six additifs", rapporte Élodie Toustou.

À l'inverse, les produits des marques "distributeurs" ne présentaient que deux ingrédients. C'est le cas pour les "frites aux fours" vendues chez "Lidl ou Picard", précise la spécialiste. Même si elle pointe la présence de sucres dans le dernier exemple.

Les alternatives végétales à consommer avec modération

Très concrètement, la cheffe de rubrique de 60 millions de consommateurs met en avant un crédo assez simple. "Parfois, la simplicité paie et on trouve de petits prix et des produits plus sains. Il faut piocher à gauche et à droite, c'est un peu la difficulté", avoue-t-elle.

Outre les "frites au four", les produits estampillés "végan" sont aussi épinglés par l'association de consommateurs. Actuellement, ces substituts à la viande ont le vent en poupe, à commencer par les steaks végétaux. Si, à l'heure actuelle, ils bénéficient d'une bonne image, certains sont pourtant constitués de nombreux additifs et sont des produits industriels.

Guetter les promotions

"Les promotions peuvent représenter une source d'économie très importante", estime Élodie Toustou. Mais, pour en bénéficier, cela implique du consommateur une véritable attention aux offres proposées et donc à y consacrer du temps, ce que la spécialiste appelle "l'optimisation des promotions". Une pratique qui consiste à surveiller l'ensemble des catalogues des enseignes les meilleures offres ou bien encore se rendre sur des sites spécialisés pour imprimer d'autres bons de réduction.

"C'est un boulot au début (...), mais cela peut être très intéressant", estime la journaliste. Selon elle, il est possible de gagner jusqu'à plusieurs dizaines de centimes par produit. Pour les produits ménagers ou de beauté, "on peut même ne pas payer le produit, en additionnant les réductions".