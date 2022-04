Les infos de 8h - Alimentation : pourquoi le prix des œufs risque fort de grimper

En raison de la grippe aviaire et du coût de plus en plus lourd de l'alimentation des poules, la production d'œufs baisse (presque 3 millions d'œufs en moins chaque jour, environ 6% de la production) et le prix est en forte hausse, comme le révèle dimanche 10 avril notre enquête RTL.

Les prix sont encore assez stables pour les particuliers, mais ils risquent d'augmenter dans les prochains jours. C'est plus sensible sur les œufs vendus à l'agroalimentaire, dont Ie prix a déjà augmenté de 20%. Et ce n'est qu'un début, comme l'explique Loïc Colombel, président du comité national de la promotion de l'œuf.

"Depuis un an, on avait la hausse des matières premières. Mais la guerre en Ukraine a relancé une hausse des prix des matières premières. Et on a un deuxième effet lié à la grippe aviaire. Cela a entraîné une chute de la disponibilité des œufs, et donc une flambée des prix", commente-t-il.

Il estime que les boulangers-pâtissiers vont subir une augmentation des prix de 40 à 50% par rapport à l'an passé. Concernant les marchés destinés aux industriels et professionnels de la restauration, la hausse est "plus violente" : "Ça va de 40 à 100%", conclue le président du comité national de la promotion de l'œuf.

