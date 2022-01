Consommation : les promotions des supermarchés sont-elles vraiment fiables ?

Vous avez sans doute déjà été confronté à des promotions et des arnaques dans les rayons. Alors comment éviter les pièges de ces promotions bidons ? Lionel Maugain, invité de Flavie Flament dans Nous voila bien ce 08 janvier vous éclaire. Journaliste à 60 millions de consommateurs, il vous révèle les arnaques récurrentes dans les grandes surfaces.

"Tout d'abord, c'est le commerçant qui fixe le prix d'une promotion mais le fournisseur peut conseiller et ensuite les deux partis négocient pour établir le prix du produit lors de la promotion", explique Lionel Maugain.

Attention cependant aux formats familiaux qui peuvent parfois tromper l'œil. Le spécialiste vous conseille de ne pas vous référer au prix au kilo ou encore au litre. Certains emballages qui sont plus gros ne comportent pas forcément plus de quantité et ne sont pas pour autant moins chers.

Des promotions qui n'ont même pas lieu d'être

Pire, il est possible que certains produits n'aient même pas été placés en rayon avant leur arrivée avec une promotion. Et pourtant, ils sont bien vendus comme étant "en promotion".

"Il arrive que la promotion soit une sorte de para-vente pour une augmentation de tarif, confirme Lionel Maugain. Dans plus de 10 % des produits analysés, le prix ressortait plus cher après la promotion".



"Certains prix de produits ne bougent même pas avant, pendant et après la promotion", constate Lionel Maugain. En cas d'arnaque dans une grande surface, et si vous souhaitez obtenir le produit au prix promis, n'hésitez pas à contacter l'association "60 millions de consommateurs".

