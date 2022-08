Le constat n'est peut-être pas une surprise pour vous si vous avez voyagé cet été. Le prix des billets d'avion a augmenté, toutes destinations confondues, de 43% en un an.

Selon les transporteurs, la hausse des tarifs est due au prix du kérosène. Celui-ci a pratiquement doublé depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'augmentation du prix des billets d'avion est elle particulièrement visible depuis le mois d'avril.

Les compagnies low-cost ne sont pas épargnées et ont de plus en plus de mal à proposer des prix cassés pour attirer les passagers. Il ne sera plus possible de trouver des vols, déjà rares, à moins de dix euros, expliquait le 11 août dernier le patron de Ryanair Michael O'Leary.

En un an, les billets ont ainsi augmenté de 43% sur l'ensemble des destinations, et même jusqu'à 54% pour les trajets en Europe qui représentent presque un vol sur deux. Les prix sont également bien plus chers qu'avant la crise sanitaire avec pratiquement 40% de plus.

Ces hausses ne devraient pas ailleurs pas s'arrêter tout de suite, du moins pas avant le mois d'octobre, période à laquelle les compagnies aériennes parient sur une belle arrière-saison. Les tarifs devraient par la suite se stabiliser un petit peu, avant de remonter pour les fêtes de Noël.

