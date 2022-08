Quand on a la chance de partir en vacances dans un endroit si loin qu'on doit prendre l'avion pour y aller, il arrive de se poser une question au décollage : comment l'avion vole-t-il ? C'est très simple. D'un point de vue fondamental, au niveau microscopique, c'est une affaire de différentiel de collision des molécules de l'air sur la surface des ailes.

En fait ce n'est pas simple du tout, sinon nous serions tous ingénieurs. Plus simplement, pour qu'un avion vole, il y a besoin de trois choses : d'air, de beaucoup de vitesse et de deux ailes. L'air qui s'engouffre très vite dans les ailes fait décoller et voler l'avion. Si on accélère de l'air au-dessus de l'aile, on fait une dépression. Dans ce cas, l'aile est aspirée et elle monte.

C'est un petit peu contrintuitif, mais vous pouvez tenter l'expérience chez vous avec un petit bout de papier. Mettez-le à l'horizontal devant votre bouche et soufflez au-dessus. La feuille va se soulever comme par magie. C'est la même chose pour les avions. Il faut que l'air qui passe au-dessus de l'aile aille plus vite que celui qui circule en dessous. C'est pour cela que les ailes des avions sont bombées. Lorsque l'air arrive, il voit une plus grande distance à parcourir sur le dessus que sur le dessous. Devant arriver de l'autre côté au même moment, il circule plus vite au-dessus.

C'est la magie de la physique qui permet de faire décoller des appareils de 250 tonnes.

