L’état de santé des pilotes Air France est inquiétant ! C’est en tout cas ce que souligne le syndicat Alter, représentant des pilotes d’Air France et de Transavia. Ce dernier assure avoir contacté le gouvernement mais n’ayant pas reçu de réponse du ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, le syndicat a décidé de rendre public la lettre adressée au gouvernement.

Dedans, il pointe un vrai risque de "fatigue chronique" pour les pilotes, lié notamment à un ambitieux programme de reprise et ce malgré un manque d’effectifs. Cette détérioration de la santé des pilotes pourrait ainsi devenir un problème pour la sécurité des vols. D’après le syndicat, c’est près de "10% des pilotes d'Air France se déclarent en état de dépression".

Dans cette lettre, le syndicat de pilotes dénonce la nouvelle politique de l’entreprise et "son ambition irréaliste de rendement", et ce malgré un manque de pilotes, d'hôtesses, d'agents au sol et de mécaniciens. Alter dénonce également certains aspects de la politique d'Air France, notamment sur la réorganisation des créneaux de décollage ou le positionnement du groupe pour lutter contre le réchauffement climatique qu'il juge insuffisant : "Un exemple parmi d'autres concerne l'emport de carburant pour raisons économiques. En moyenne, cette pratique augmente la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 6 %."

Pour répondre à ces accusations, Air France a assuré à l’AFP que "700 pilotes auront été recrutés entre avril 2021 et décembre 2022", lui permettant de disposer "d'effectifs formés en nombre pour accompagner la reprise du trafic et correspondre au programme ambitieux fixé pour les prochains mois". L’entreprise a aussi voulu rappeler que la sécurité des vols était la priorité absolue de la société.

