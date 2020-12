Électricité : les heures creuses ne permettent plus de réaliser des économies

publié le 03/12/2020 à 15:01

Faire tourner sa machine à laver ou son lave-vaisselle la nuit ne permet plus nécessairement de faire des économies. Selon le fournisseur d'électricité Plüm Énergie, l'option "heures pleines/heures creuses" (HP-HC) n'est plus rentable dans 85% des cas. Certains bénéficiaires perdraient même de l'argent. En cause, la différence de tarifs entre les deux périodes qui ne compense plus le supplément d'abonnement.

L'offre HP-HC a été pensée dans les années 60 pour réduire la facture, mais soixante ans plus tard, celle-ci ne tiendrait plus sa promesse. Alors que presque 50% des ménages français y ont souscrit, la moitié d'entre eux perdraient des dizaines d'euros par an au lieu de réaliser des économies, explique Le Parisien. Le chiffre atteindrait 450 millions d'euros à l'échelle nationale.

Un calculateur en ligne a été lancé par Plüm Énergie. Les abonnés peuvent ainsi vérifier l'état de leur abonnement. Il faudrait reporter plus de la moitié de sa consommation d'électricité aux heures creuses pour que l'offre reste rentable. Il y a quelques années, il suffisait d'en reporter 30%, précise le quotidien. Une constatation confirmée par la direction d'EDF.

Seuls certains profils bien particuliers profiteraient encore de la rentabilité de l'abonnement HP-HC : les foyers équipés d'appareils très gourmands en énergie comme une piscine ou une voiture électrique.