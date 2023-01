Pourquoi le prix du pain est un sujet ultra-sensible pour un gouvernement français

Les artisans subissent de plein fouet l’explosion des prix, mais ce sont les boulangers qui cristallisent les peurs, si bien qu'Emmanuel Macron a appelé les fournisseurs d'énergie à baisser les tarifs afin d'éviter des milliers de fermetures de boulangerie. Une parole présidentielle qui démontre que la colère de ces artisans n'est pas prise à la légère par l'exécutif. En effet, en France, le pain semble être un référent culturel quasiment sacré et la baguette serait en quelque sorte le mètre étalon du pouvoir d’achat.



Steven Kaplan, historien et universitaire, est spécialiste de l’histoire du pain. En mars, il publiera son livre L’histoire de l'apprentissage (Fayard). Pour lui, l'importance du pain remonte au passé. "Depuis toujours, l'accord entre le pouvoir et le peuple, c'est que le peuple ne va pas se soulever, ne va pas se révolter [...] tant que le pouvoir assure le pain", a-t-il expliqué.



Ainsi, au moment de la Révolution française, les 5 et 6 octobre 1789, des milliers de femmes ont quitté Paris pour Versailles et pour ramener le Roi. Elles disaient alors : "Nous ramenons le boulanger".



Si à l’époque le pain représentait une part essentielle de l’alimentation, cela a changé depuis. Pourtant, le prix de la baguette reste important dans l'imaginaire collectif : "On voit que l'État continue de fixer le prix du pain en France jusqu'à la fin de 1986 [...] l'inconscient collectif est toujours attaché au pain comme la ration de survie", a détaillé Steven Kaplan. Selon l'historien, le boulanger a symbolisé les luttes de la France pendant des siècles.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info