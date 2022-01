Prix du pain : que paye-t-on quand on achète une baguette ?

RTL a pris sa calculette et son tablier, et s'est rendu chez un boulanger Parisien. Là, Thierry et ses équipes sortent 400 baguettes par jour. Beaucoup de traditions soumises à un cahier des charges très stricte. Elles sont vendues 1,20€. Mais aussi ce qu’on appelle des baguettes blanches, classique, la moins cher, avec des adjuvants à l’intérieur qui donnent un petit coup de pouce à la levure. Celle-ci est vendue dans sa boulangerie 1€ tout rond, un prix que Thierry Rabinot a bien voulu le décortiquer pour nous.

"Là dessus, il faut compter entre 15 et 20 centimes de matières premières, entre 40 et 50 centimes de masse salariale. Ensuite, vous avez l'électricité, les loyers, le packaging. À la fin, il nous reste 10 centimes sur une baguette d'un euros", explique-t-il. Alors, s’il ne prend que 10 centimes de marge par baguette, comment Leclerc s’en sort à moins de 30 centimes ?



D’abord Michel Édouard Leclerc l’a sous-entendu jeudi soir sur RTL, il ne gagne pas ou presque pas d’argent sur la baguette, c’est un produit d’appel, comme le carburant quand il est à prix coutant. Ensuite, il fait des économies sur les matières premières. C’est plus facile de négocier les prix quand vous achetez la farine ou la levure en très grande quantité.

Des économies sur la main-d’œuvre

Et enfin, il fait des économies sur la main-d’œuvre comme le raconte Thierry dans son fournil. "On cuit toute la journée, ça impose qu'il y ait tout le temps une personne qui soit là. C'est une question de temps aussi chez nous", dit-il. Le temps, c'est de l'argent. En fait la guerre de la baguette, c’est celle de l’industrie contre l’artisanat.

En fait c’est le message envoyé par le groupe Leclerc qui pose problème à la profession. L’idée que si on peut vendre des baguettes à 30 centimes, alors l’artisan qui les vend 1€ s’en met plein les poches. D’autant que sur un an, les boulangers ont connu des hausses de prix en rafales. La farine +12%. L’électricité +15%, même leur grille de salaire augmente de près de 3%.

En résumé le timing est terrible. Leclerc communique sur ses prix sacrifiés quand certains artisans sont contraints à l’inverse, d’augmenter le tarif de leur baguette.