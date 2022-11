Quand le Château de Versailles accueillait le président Kennedy

En 1960, John Fitzgerald Kennedy devient le plus jeune président de l’histoire américaine, et c’est la France qu’il choisit pour sa première visite d’État outre Atlantique. Face à cet hôte de marque, le président français Charles de Gaulle déploie les grands moyens : il l’accueille au château de Versailles le 1er juin 1961. De Gaulle est un président attaché aux symboles, et il voit dans le château de Versailles l’opportunité d’impressionner ses invités. Il organise notamment un dîner dans la célèbre Galerie des glaces, chauffée et électrifiée pour l’occasion.

Sur le plan politique, cette rencontre ne sert pas à grand-chose. À l’époque, la France et les États-Unis sont à peu près d’accord sur rien. Mais peu importe, les Français n’ont d’yeux que pour Jackie Kennedy, la femme du président américain. Avec ses tenues élégantes, ses chapeaux en forme de boite à camembert, et son Français parfait, elle leur laisse un souvenir impérissable.

Depuis cette visite, le château de Versailles est devenu un symbole politique, un des lieux les plus utilisés par les présidents Français. À l’époque par exemple, le général De Gaulle va jusqu’à à aménager une partie du château de Versailles en résidence présidentielle. Quelques années plus tard, François Mitterrand suit la tendance : Versailles accueille le sommet du G7 en 1982. Tous les présidents de la Ve République ont eu recours à ce joyaux du patrimoine français. Emmanuel Macron y avait notamment accueilli le prince héritier du Japon en 2018.

