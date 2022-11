Hausse des prix de l'énergie : "C'est toute une vie qui s'en va", confie un boulanger contraint de fermer

Baguettes devant le four d'une boulangerie (illustration)

Bourgaltroff, petit village d'un peu plus de 250 habitants en Moselle, va se retrouver sans boulangerie dans 15 jours, tout simplement parce que son propriétaire ne peut pas payer ses factures d'énergie. Elles ont triplé, sans compter les hausses des matières premières. L'État vient de débloquer une enveloppe pour venir en aide aux entreprises, mais cela ne suffira pas pour Julien Bernard Regnard.

"C'est le cœur serré que le 4 décembre, ce sera fini. Ça fait 5 ans que je me donne à fond pour ça. La clientèle est là, le chiffre est là, tout est là, je suis quasiment tous les jours avec la comptable au téléphone et le banquier pour trouver des solutions. On a l'impression de faire l'aumône en fait", confie-t-il.

Pour le boulanger, "c'est toute une vie qui s'en va. Et encore moi ça fait 5 ans, je vois sur les réseaux, il y a des boulangers, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le métier et ils sont dans le même cas que moi. Je n'imagine même pas le sentiment que ça doit être".

