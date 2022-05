Pourquoi l'association L214 s'attaque à Burger King

Les équipes de L214 ont à nouveau frappé fort pour alerter sur les conditions de vie des poulets utilisés dans la nourriture. Cette fois-ci, c'est Burger King qui est visé. La nouvelle campagne de l'association, "L214 lève le mystère sur les pratiques de Burger King", s'appuie sur les codes du fastfood pour dénoncer les pratiques d'élevage de leurs fournisseurs.

Ce week-end, des membres de l'association étaient présents devant certains restaurants, habillés comme les serveurs, distribuant des boites de "burger mystère", une des spécialités de la marque. À l'intérieur ne se trouvait pas un burger, mais des informations sur les conditions d'élevages des animaux utilisés dans les cuisines. De quoi dégouter les consommateurs d'entrer.

Sur son site internet et ses réseaux sociaux, l'association de protection animale utilise la même police que la marque américaine, mais au lieu de voir des photos de sandwich alléchant et des slogans pleins d'humour, on peut voir des photos d'abattoirs, d'animaux déformés qui n'ont jamais vu l'extérieur et qui vivent dans leurs déjections.

L214 va encore plus loin et appelle à contacter la marque pour leur demander de changer leurs habitudes. La communication de Burger King est notamment basée sur le fait de répondre aux demandes de ses consommateurs. Ainsi, l'association de défense des animaux à préécrit un mail et renseigné l'adresse à laquelle l'envoyer, appelant la marque à s'engager contre la cruauté envers les poulets.

Interrogée par RTL, la marque n'a pas donné de réponse.

