Noël : que faire des emballages cadeaux et du sapin ?

Au lendemain de Noël, que faire de tous les papiers et les emballages ? On consomme 20.000 tonnes de papier cadeau juste pour Noël en France, soit deux tours Eiffel. Alors, autant essayer d’en recycler le maximum. S’il est en papier, évitez de le rouler en boule et de le mettre à la poubelle. Vous le pliez, à plat, il va dans le bac de tri avec les papiers. S’il est plastifié, s’il a des paillettes ou s’il est métallisé, là il se jette dans les ordures ménagères.

Si c’est du film transparent, qui emballe les paniers gourmands, les fleurs, il se recycle mais pas partout, uniquement dans les régions qui ont mis en place le tri du plastique… Il faut allez voir sur le site de CITEO.com, c’est l’organisme qui gère nos emballages en France. Tout ce qui est carton, évidemment se recycle. Les boites de jeux, les emballages de tablettes, vous mettez dans le bac de tri.

Quand il y a une façade transparente, une fenêtre en plastique, pour emballer les poupées, les boites de piles, vous séparez le carton du plastique. Sauf si vous êtes dans une région encore une fois qui recycle tous les plastiques. Concernant les rubans, celui qu’on frise avec les ciseaux, ça se recycle. S’il est en tissu, pourquoi pas le garder pour l’année prochaine, comme faisait nos grands-mères ou arrières grands-mères qui avaient tout compris au recyclage.

Quid du sapin

Il reste le sapin, il y en a quand même plus de 5 millions qui sont vendus à Noël. On va le garder encore quelques jours, sauf si vous n’en pouvez plus des aiguilles qui tombent et ensuite, il faudra l’apporter à un point de collecte. Il y en a maintenant dans la plupart des communes. Les sapins y sont broyés et transformés en paillage pour les jardins publics. Ils sont acides et ça fait un très bon désherbant. Il faut juste enlever les boules et les guirlandes...

Concernant le sac a sapin, c’est bien pour le transporter, mais lui ne se recycle pas en déchet vert. Évitez vraiment de le mettre sur le trottoir, pensez à ceux qui ramassent les poubelles, un sapin ça pique, surtout sec. Il y aussi de communes qui les réutilisent d’une façon assez originale.

Plusieurs villes en Nouvelle-Aquitaine organisent avec l'Office national des forêts, une collecte pour aller ensuite solidifier les dunes de sable. On se sert des branches comme piège à sable. Voilà des sapins qui restent utiles longtemps.