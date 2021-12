Réchauffement climatique : un label "flocon vert" pour les stations de ski écoresponsables

La saison de ski commence véritablement ce week-end avec les vacances scolaires. Les montagnes sont les premières victimes du réchauffement climatique. Il va y avoir de moins en moins de neige, donc les stations cherchent des solutions. À Morzine-Avoriaz, en Haute-Savoie, la station des Portes du Soleil a obtenu cette année un "flocon vert" : un label décerné aux stations qui font des efforts écologiques, par l'association Mountain Riders.

Il y a 12 stations "flocon vert" pour l'instant, qui font des efforts et qui doivent répondre à une liste de 20 critères. D'abord des économies d'énergies. Un exemple, les dameuses de Morzine-Avoriaz sont connectées au satellite, elles ont un GPS qui calcule la hauteur de neige sur tout le domaine depuis l'espace. Ça permet d'aller mettre de la neige de canon juste là où il faut et quand il en faut, de la répartir au plus juste donc de moins sortir les machines ce qui permet d'économiser 25% de carburant.



À Avoriaz d'ailleurs, on a supprimé les voitures depuis longtemps. C'est le concept de la station : on se déplace uniquement à pied ou à cheval en calèche. On y arrive avec des navettes gratuites. La station est en train de réfléchir à des tarifs réduits pour les vacanciers qui viennent en train, donc forfaits et logement moins chers. La station des Rousses dans le Jura, également "flocon vert", propose elle déjà 10% de réduction sur les forfaits si vous venez avec blablacar.



Les stations imaginent aussi l'avenir sans neige

Si on regarde les prévisions du GIEC, en 2050, il n'y aura plus beaucoup de neige au-dessus de 3.000 mètres. Donc déjà, les stations essaient de diversifier ce qu'elles proposent, la montagne c'est beau aussi sans neige. Morzine Avoriaz, qui a rallongé sa saison d'été, propose des randonnées, des sentiers nature. Quelque part à cause ou grâce à la Covid, les gens ont découverts la montagne sans remontées mécaniques l'an dernier avec un gros succès des raquettes.

Donc il faut occuper les gens sans neige. À Morzine, ils mettent le paquet sur des nouvelles activités culturelles : une médiathèque, un musée du patrimoine, montrer comment vivaient les gens avant le ski. Dans les stations "flocon vert", on fait plus attention à la nature. À Morzine, on essaie des réintroduire des rapaces, si on doit couper un arbre pour agrandir une piste, on en replante ailleurs dans le massif.

L'eau aussi : les stations de ski ont besoin de beaucoup d'eau pour faire de la neige artificielle. Donc l'idée est de faire des petits lacs sans abimer les écosystèmes, de recycler. À Val-Cenis, autre "flocon vert", on traite les eaux usées avec des plantes qui filtrent. Et pour savoir quelles sont ces stations qui se remettent un peu en question et envisagent l'avenir du tourisme autrement, vous allez sur le site mountain-riders.org.