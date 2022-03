"Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard" : ce que l'on sait sur le nouveau jeu Harry Potter

N'y allons pas par quatre chemins, qu'on soit un "Potterhead" ou non, c'est le jeu le plus attendu de l'année : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Si on connaissait déjà les contours de ce jeu basé sur l'univers de la saga Harry Potter, Sony en a dévoilé ce jeudi soir, pas moins de 14 minutes de gameplay, de quoi mettre l'eau à la bouche des fans. Histoire, univers, techniques de combats et développement des capacités des personnages... on en sait beaucoup, beaucoup plus.

C'est lors d'un State of Play organisé par Sony Playstation pour l'occasion, que les fans ont pu découvrir cette vidéo très conséquente de 20 minutes : 14 minutes de gameplay et 6 minutes de making-of. Développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros Games Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard promet un contenu très immersif dans l'univers de Harry Potter, mais qui devrait également plaire aux néophytes de la saga.

La première chose à noter est effectivement un univers très fantastique, forcément, mais qui reprend aussi les codes de gameplay des jeux d'action RPG. En voyant les images de Hogwarts Legacy, impossible de ne pas penser au récent carton Elden Ring, évolution de Dark Souls.

L'univers fidèle à la saga

Sur ce petit quart-d'heure d'images du jeu, une chose est frappante : l'univers est très détaillé et colle parfaitement à celui imaginé par J.K Rowling. Salles de classe, extérieurs du château de Poudlard, vols en balais, créatures fantastiques... C'est une vraie immersion dans l'ambiance de la saga. On découvre aussi des décors jamais vus au cinéma.

Une histoire inédite

Hogwarts Legacy sera surtout le premier jeu consacré à Harry Potter, sur console de salon, depuis des années. Place donc à un monde riche et ouvert, pour vous permettre d'explorer entre les quêtes et énigmes principales du jeu. Dès le début, vous créez votre sorcier, intégrez l'une des quatre fameuses maisons : Griffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle. Place à une aventure inédite dans le Poudlard des années 1800 où vous aurez parfois à combattre une alliance entre des gobelins et les forces du mal.



Des combats dynamiques et des techniques de craft

Au centre du gameplay, on retrouve les combats de baguettes magiques évidemment. Ils sont très mis en avant dans ce trailer. On découvre surtout un grand nombre de combinaisons possibles, des attractions, des ondes de chocs, des sorts... Bref, tout laisse penser que les combats ne seront pas répétitifs. Autre fonctionnalité importante : la possibilité de créer des potions pour améliorer certaines compétences de votre sorcier.

Date et plateformes ?

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sortira sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC. La date exacte de sortie n'a pas été annoncée, "Holiday 2022", écrit Warner Bros Games à la fin de la vidéo, soit la période des vacances de Noël, en fin d'année donc.