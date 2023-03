Deux semaines après le début d'un mouvement de grève massif contre la réforme des retraites, la menace d'une pénurie de carburant se concrétise. Ce lundi 20 mars, des stations-services se sont retrouvées à sec pour la première fois depuis le début de la mobilisation.

Ce mardi, plus de 770 stations se retrouvent en rupture totale de carburant et près d'un millier stations sont en rupture partielle, selon les données recueillies par le site Essence&CO. Le sud de la France est particulièrement touché par cette pénurie. La moitié des stations-service des Bouches-du-Rhône manquent ce lundi d'un type de carburant, et 37% sont à sec. La préfecture du Vaucluse a décidé lundi de limiter les ventes de carburants dans les stations du département, jusqu'à jeudi inclus, afin d'éviter des phénomènes "d'achats préventifs préjudiciables au bon fonctionnement" de ces stations.

Face au nombre croissant de stations-essence à sec, Essence&CO propose une carte interactive où les utilisateurs signalent s'il manque un ou plusieurs carburants. Selon celle-ci, la pénurie se concentre notamment dans le Sud-Est, dans les Bouches-du-Rhône, et à l'Ouest, autour de Nantes.

