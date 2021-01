publié le 05/01/2021 à 15:41

La réforme est entrée en vigueur au 1er janvier et elle doit mettre fin aux impayés qui concernent une pension alimentaire sur trois : un couple séparé peut désormais confier la gestion du versement de la pension à la Caisse d'allocations familiales ou la MSA, qui assure un minimum garanti de 116 euros par mois et par enfant. Chloé a trois enfants de 12, 10 et 3 ans. Et pour elle, ça va tout changer.

"Ça m'est vraiment très utile et ça va me permettre de subvenir à certains besoins concernant les enfants, explique cette mère de trois enfants âgés entre 3 et 12 ans. Il le fallait bien parce que le papa laissait passer des mois et des mois, parfois des années sans payer pour une pension alimentaire de 100 euros. Il ne respectait plus le jugement. C'est vraiment très utile maintenant. Il n'y a plus que la CAF qui s'en occupe, c'est vraiment bien."

Chloé n'a plus de lien avec le père de ses enfants. "Il fallait tout le temps appeler et réclamer la pension alimentaire. Ça, c'était un peu embêtant, mais maintenant, on a plus toute cette charge, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste déclarer à la CAF la situation." Il suffit pour cela de remplir un formulaire en ligne sur internet, disponible à cette adresse.