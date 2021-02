publié le 19/02/2021 à 13:35

Gautier, avec sa conjointe, fin 2019, décide de changer de vie. Il achète un utilitaire chez un professionnel, en vue de l’aménager afin d’y vivre et ne plus payer de loyers. Il aspire à sillonner les routes de France et travailler en tant que saisonnier. Comme le véhicule est suisse, il reçoit un certificat provisoire d’immatriculation, le temps d’obtenir la carte grise définitive.

Mais ce qui devait être une formalité est désormais un véritable chemin de croix ! Pour obtenir la carte grise, Gautier a besoin d’un certificat de conformité délivré par le constructeur. Cette demande a bien été faite par le vendeur. Mais malgré de nombreuses relances auprès des services compétents, le dossier n’aboutit pas. Gautier a remué ciel et terre pour avoir ce papier avant la fin du délai de l’immatriculation provisoire. Mais cette échéance est largement dépassée. Il ne sait plus quoi faire.



Non seulement, son projet de vie est en suspens, mais il a dû louer un appartement ainsi qu’une voiture pour ne pas être hors-la-loi ! De plus, Gautier ne peut pas homologuer le véhicule comme un camping-car, ni le convertir avec du carburant bioéthanol, moins onéreux, sans la carte grise définitive. Il a contacté Julien Courbet pour enfin obtenir le certificat de conformité auprès du constructeur, dans les plus brefs délais.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr