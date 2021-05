Réouverture des terrasses : "C'est une grande joie", confie le patron de Rungis

publié le 19/05/2021 à 07:52

C'est le grand jour, les terrasses de restaurants et bars sont autorisées à rouvrir ce mercredi 19 mai, avec une jauge réduite, certes, mais c'était une date attendue. Au marché de Rungis, le Saint-Hubert a ouvert ses portes très tôt ce matin pour proposer de belles entrecôtes, des frites, des burgers, aux travailleurs de nuit notamment.

"C'est une grande joie. Il suffit que je voie ces mine réjouies et ça me redonne du coeur au ventre pour continuer à travailler à Rungis. J'attends avec impatience mon entrecôte frites", se félicite Stéphane Layani, président de la Semmaris et patron de Rungis. "On garde la tête froide, on sait que la vraie date c'est le 9 juin, ça nous permet une montée en puissance progressive".

Certains secteurs comme la poissonnerie attendaient impatiemment la réouverture des restaurants puisque ce secteur représente 60% de son chiffre d'affaires. "J'ai déambulé dans les allées du marché de la marée ce matin, et la marée a tenu le coup. En 2020, la plupart des entreprises ont fait des volumes évidemment inférieurs à 2019, mais on a limité la casse, car ils ont su se réinventer. Il y a eu beaucoup de click&collect, et surtout le commerce de détail a très bien marché, et a compensé un peu ceux qui étaient tournés vers la restauration comme les ostréiculteurs."