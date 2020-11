publié le 12/11/2020 à 17:18

C'est une source de mécontentement depuis de nombreuses années à Paris. Le prix de l'immobilier ne cesse d'augmenter dans la capitale. En 25 ans, les prix auraient même été multipliés par cinq, selon le site Se Loger, spécialisé dans la diffusion d'offres immobilières.

Le groupe assure dans un édito paru mardi 10 novembre que le prix du mètre carré à Paris est passé de 2.478 euros en 1995 à 10.552 euros en 2020. Selon Le Parisien, la crise sanitaire aurait toutefois bousculé la donne, puisque le prix de l'immobilier aurait baissé de 0,5 % en moyenne ces trois derniers mois, y compris dans les arrondissements les plus centraux.

De manière générale, le prix de l'immobilier aurait quasiment triplé en France en un quart de siècle selon Se Loger. Le mètre carré serait passé de 1.056 à 2.807 euros. Après Paris, les métropoles les plus chères seraient ensuite Lyon et Bordeaux, passées respectivement en 25 ans de la 13e à la 2e place et de la 11e à la 3e place des villes où l'immobilier est le plus onéreux.