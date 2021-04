Pâques 2021 : comment sont fabriqués les œufs en chocolat ?

publié le 04/04/2021 à 09:30

57 kilos par seconde, c'est la consommation de chocolat lors des 3 jours du week-end de Pâques. On imagine donc l'importance économique de ce rendez-vous traditionnel pour les chocolatiers.

Rencontre avec deux chocolatiers interrogés presque un an jour pour jour sur RTL où à l'époque leur moral n'était pas au beau fixe. Ainsi, pour Christophe Puyodebat, le Basque de Cambo-les-Bains : "C'était très compliqué l'année dernière" et Thierry Lalet, le Girondin : "On a fait comme on a pu l'année dernière". La préparation de Pâques 2020 avait été toute particulière avec le confinement, "on avait ouvert juste 15 jours avant Pâques", explique Christophe Puyodebat.

En 2021, l'épidémie est toujours là, mais Pâques s'est préparé en avance. "Cette année, on sait que le temps d'attente en magasin va être plus long, parce qu'on peut rentrer moins de monde dans l'établissement", précise Thierry Lalet avant de poursuivre : "Depuis l'année dernière, on voit que les clients jouent le jeu de consommer local". "Je pense que Pâques aura quand même un côté festif, mieux que l'année dernière c'est sûr", résume Christophe Puyodebat. Pour les deux chocolatiers, Pâques représente environ 25% de leurs chiffres annuels de leurs deux chocolateries.