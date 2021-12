Noël : ce qu’il faut savoir pour réussir votre Secret Santa

Un petit cadeau de 10 euros (ou moins) pour un destinataire tiré au sort. Voilà le concept qui séduit de plus en plus pour les festivités de fin d'année. Entre amis, entre collègues ou même au sein de la famille, le Secret Santa (ou Père Noël secret) peut être l'occasion d'allier jeux et cadeaux. Il permet d'avoir une petite attention pour quelqu'un, sans casser la tirelire. Le Journal du Dimanche explique qu'il s'agit d'une la tradition du Noël surprise ou Noël canadien viendrait tout droit des États-Unis.

Si la ministre du Travail, Elisabeth Borne, demande d'éviter de faire des pots entre collègues au regard de la situation sanitaire, rien n'empêche d'offrir des cadeaux. Seulement, réussir son Secret Santa n'est pas forcément si facile. Alors, pour ne pas trop vous prendre la tête sans faire de faux pas, voici quelques conseils à suivre.

Anonyme, ou pas ?

Premièrement, il faut choisir les règles du jeu si c'est vous qui organisez le Secret Santa. Il est possible de le faire de manière totalement anonyme. Ainsi, personne ne sait qui offre et qui reçoit. Si vous choisissez cette option, il faut donc choisir un cadeau qui convienne à tout le monde comme l'explique le Huffpost.

Pour faire des cadeaux plus personnalisés, vous pouvez aussi choisir d'offrir cette petite attention à une personne en particulier. Pour cela, vous pouvez tirer au sort les noms des participants dans un chapeau ou bien utiliser une application. Il faudra donc utiliser les connaissances que vous avez de cette personne pour lui faire un cadeau adapté. Si vous savez à qui vous offrez votre cadeau, vous ne savez pas en revanche qui vous offrira le vôtre !

Ne pas dépasser le budget prévu

Si les règles du Secret Santa établissent un budget, c'est que ce dernier ne doit pas être enfreint. Cela va sûrement mettre mal à l'aise la personne qui reçoit le cadeau mais aussi les autres participants. Le secret santa en entreprise peut être l'occasion de casser les barrières de la hiérarchie, mais attention à ne pas en faire trop tout de même.

Cependant, il existe une solution pour faire une plus grande impression à un ami dont vous êtes très proche sans augmenter le prix du cadeau. Vous pouvez soigner la manière dont vous offrez le cadeau. Le Figaro, vous conseille justement de faire preuve d'imagination. Par exemple, il est possible de glisser un petit mot sur votre cadeau. Pour les plus courageux, les devinettes, rébus ou même les chasses au trésor peuvent épater les destinataires.