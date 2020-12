Noël : pénurie de vélos, les magasins en rupture de stock

publié le 02/12/2020 à 07:58

À trois semaines de Noël, une menace de pénurie : beaucoup de Français envisagent de glisser un vélo au pied du sapin, mais risquent d'être déçus à cause de la nouvelle passion des Français pour la bicyclette. Le marché du vélo peine à suivre la cadence et de nombreux magasins sont en rupture de stocks.

Dans cette boutique, où on trouve de tout, casques, lunettes, boyaux, paires de gants, mais il n'y a plus de vélos. Au comptoir, Stéphane en recherche désespérément "un pour ma petite de sept ans, et un autre pour mon épouse". "Il y a des ruptures de stocks dans tous les magasins, constate-t-il, chez Décathlon, il n'y avait rien, GoSport non plus, je fais des indépendants pour avoir un peu plus de chance". Ce ne sera en tout cas pas ici : "on fait des déçus, malheureusement", avoue Erwan, le gérant de la boutique.

Celui-ci n'hésite cependant pas à conseiller ses acheteurs repartis les mains vides : "s'il y a un vélo qui vous plaît chez mon confrère du Perreux, il faut le prendre !". Avec les ventes monstrueuses et les difficultés d'approvisionnement des dernières semaines, impossible de répondre à la demande de Noël.

"Le vélo électrique, c'est le gros problème, parce qu'actuellement, on en a plus du tout. Le gros de la production n'arrivera sûrement pas avant mars, et encore, en espérant qu'on ait des vélos". Pour les vélos de route ou VTT, cela risque aussi d'être compliqué, à moins de fêter Noël en avril.