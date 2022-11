Impatients de faire votre sapin ? "Un peu de patience", avertit, en guise d'introduction, Frédéric Naudet, premier producteur français de sapins de Noël et Président de l'Association Française du Sapin de Noël Naturel. "Le moment idéal pour l'acheter se situe trois semaines avant le réveillon, confie-t-il. Et il faut faire preuve de beaucoup de précautions, surtout lorsqu'ils ont passé un été difficile, comme c'est le cas cette année."

Tout d'abord, il s'agit de bien choisir sa variété. Pour retrouver la bonne odeur du sapin, celle qui a bercé nos premiers Noël d'enfant, rien de tel qu'un épicéa. "Le problème, c'est qu'il perd ses épines assez rapidement, donc c'est celui que les Français délaissent le plus", regrette Frédéric Naudet. Le sapin noble, ou Nobilis, semble dès lors un bon compromis. "Il sent bon et dure longtemps, mais coûte un petit peu plus cher", prévient le professionnel. Comptez un peu moins de 40 euros pour 1,50 mètre. Moins onéreux et de bonne tenue, le sapin Nordmann, avec ses grandes aiguilles, reste toutefois le préféré des Français. Il se vend aux alentours de 30 euros.

Une fois la perle rare trouvée, il faut encore le placer au "bon" endroit. Cela signifie loin d'une source de chaleur et loin d'une fenêtre, mais dans un endroit où les enfants puissent tout de même en profiter !

La décoration écoresponsable a le vent en poupe

Place ensuite à la décoration. Là encore, il existe une multitude de possibilités, avec plusieurs tendances qui se dégagent. Citons tout d'abord l'incontournable, le "sapin traditionnel" avec ses boules et guirlandes rouges et or. Loin d'être passé de mode, il revient en force cette année avec de nombreux objets "vintage" qui s'invitent dans les magasins de décoration, à commencer par les Casse-noisettes.

Depuis plusieurs années, le sapin "scandinave" est également très prisé, avec ses ornements blancs, ses nombreuses étoiles et ses éléments qui rappellent la nature. Idéal pour un résultat évoquant les paysages enneigés. Et pour lui donner un peu de pep's, de nombreux magasins proposent de la décoration aux couleurs cuivrées (acajou, ambre, ivoire).

Enfin, le sapin "écoresponsable" fait son apparition sur les réseaux sociaux - et son retour dans nos salons. Il semblerait, en effet, que la sobriété s'invite aussi sur les sapins avec, en guise d'ornements, des pommes de pin, des cannes à sucre, des bonhommes en pain d'épices ou des chocolats. Une bonne idée pour prolonger les fêtes en janvier !

