Prime de Noël 2022 : date, montant, versement… Ce qu’il faut savoir

À peine les tracas de la rentrée passés, de nombreux parents s'inquiètent dorénavant de la période des fêtes de fin d'année, alors que la crise de l'énergie et l'inflation grimpent de jour en jour en France. Les vacances de la Toussaint marquent une transition entre ces deux période et plusieurs aides existent également pour Noël. Notamment la prime de Noël, versée chaque année aux personnes bénéficiant des minima sociaux.

Versée par les caisses d’Allocations familiales (CAF), la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) et Pôle emploi, elle ne nécessite aucune action de la part des bénéficiaires. Il suffit d’avoir des droits au RSA ouverts au mois de novembre ou de décembre. En 2022, il est prévu que la prime de Noël soit versée le 15 ou le 16 décembre.

Cette année, le décret fixant son barème et les dates du versement ne sont pas encore connues, mais devrait, comme les années précédentes, s'adresser aux bénéficiaires de :

- l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) ;

- l’Allocation de solidarité spécifique formation (ASS-F) ;

- l’Allocation équivalent retraite (AER) ;

- la Rémunération publique de stage (RPS) ;

- la Rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE) et

- l’Aide à la création et la reprise d’entreprise (ACRE-ASS).

Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à effectuer. Cette prime leur sera directement versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF), la Mutualité sociale agricole (MSA) (pour les agriculteurs) ou Pôle emploi (pour les demandeurs d’emploi).

Une prime augmentée en raison de l'inflation ?

Le montant de la prime versée par la Caf dépend de la taille de la famille. En effet, même si son montant de base est de 152,45 euros pour une personne vivant seule, elle grimpe à 228,67 euros pour deux personnes sans enfant. Ensuite, c'est 60,98 euros par personne en plus dans la famille. Aucune démarche n'est à effectuer, le versement de la prime est déclenché automatiquement.

En 2021, 2,3 millions de ménages avaient pu bénéficier de la prime de Noël. Pour 2022, il n'est pas impossible que l'inflation fasse grimper le montant de cette prime, tant attendue par les parents en difficulté financière.

