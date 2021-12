Tom Holland, le dernier Spider-Man en date, est le jeune acteur britannique qui l’interprète dans les Avengers et la trilogie du Tisseur de Toile dont le dernier volet Spider-Man : No Way Home vient de sortir.

Un rôle qui n’a d’ailleurs tenu qu’à un fil d’araignée bien sûr, car au milieu des années 2010, alors que Tom Holland galère à trouver des rôles, sa mère l’envoie dans une école de menuiserie à Cardiff au Pays de Galles. Histoire d’assurer son avenir au cas où, vu que chez les Holland, on est charpentier depuis des générations. Il arrête finalement sa formation au bout de 2 mois quand Marvel l’appelle pour passer le casting de Spider-Man, un rôle vraiment marquant pour lui. Au figuré mais au propre aussi !

Pour immortaliser ce rôle de Peter Parker qui a changé sa vie, Tom Holland s’est fait tatouer le logo de Spider-Man. À un endroit où vous aurez du mal à l’apercevoir puisque c’est sous son pied droit. Un peu comme s’il avait écrasé une araignée. Un emplacement insolite mais contraignant : Tom Holland a dû faire déjà ré-encrer son spider-tatouage trois fois car à force de marcher dessus, il s’effaçait.

Mais ce n’est pas le seul souvenir étonnant que l’Anglais a gardé de son aventure Marvel. Il a avoué que lors du tournage de Spiderman : Far From Home, il a piqué une grande feutrine bleue qui sert pour les effets spéciaux, c’est grâce à elle qu’on peut incruster les acteurs dans des décors galactiques, par exemple. Ce bout de tissu est toujours chez lui puisqu’il en a fait un tapis de poker pour jouer avec ses amis.

