publié le 08/02/2020 à 07:10

Fini la grande blonde à la taille de guêpe, pour ses 60 ans Barbie continue de prôner sa diversité. Une dizaine de nouveaux modèles sont entrain de gagner les étalages des rayons de jouets. Des poupées plus représentatives de la réalité, dans lesquelles les enfants vont plus facilement pouvoir s’identifier.



Pour son anniversaire, la célèbre poupée continue sur sa lancée en agrandissant sa gamme Barbie Fashionistas. En 2016, Mattel, le fabriquant historique de la poupée la plus populaire, avait fortement communiqué sur ces Barbie nouvelle génération. Hanches plus larges, petite Barbie ou grande Barbie, la révolution de la poupée était lancée.

Et cette année Mattel innove une fois de plus et fait taire les critiques. Exit l'unique Barbie blonde grande et fine, faites place maintenant à Barbie en fauteuil roulant, Barbie et sa prothèse de jambe, Barbie sans cheveux et même Barbie atteinte de vitiligo.

Barbie se diversifie et prône l'inclusion

Désormais Mattel propose pour Barbie : 5 morphologies, 22 couleurs de peau, 76 coupes de cheveux de 94 couleurs différentes et 13 couleurs d'yeux. Ken a lui aussi le droit à son renouveau avec 4 morphologies, 18 visages, 13 couleurs de peau, 9 couleurs d'yeux et 22 couleurs de cheveux.

Afin d'être au plus proche de la réalité, Mattel a collaboré avec des spécialistes pour les poupées atteintes d'handicap. Pour Barbie atteinte de vitiligo, le groupe a collaboré avec un dermatologue afin de représenter avec réalisme la maladie. Pour Barbie et sa prothèse de jambe c'est avec Jordan Reeves, une jeune fille de 12 ans elle même porteuse d'une prothèse au bras, que Mattel a collaboré dans le but de "concevoir des solutions créatives pour aider les enfants ayant un handicap".

Barbie ronde et sa coupe afro en tête des ventes

Ken aussi se diversifie, le modèle aux cheveux longs se démarque du modèle traditionnel aux cheveux moulés grâce à des mèches implantées. C'est également la première fois qu'un Ken roux fait son apparition.



Et les efforts de Barbie au profit d'une plus grande diversité paie, puisqu’en 2019 les deux Barbie en chaise roulante ont accumulé les meilleures ventes de Fashionistas au Royaume-Uni. Au niveau mondial, c'est une poupée Barbie ronde à la coupe afro qui a dominé le podium de la gamme.



Une fierté que ne cache pas Lisa McKnight, Senior vice-présidente Barbie : "Nous sommes fières que Barbie soit la ligne de poupées la plus diversifiée sur le marché, qui ne cesse d'évoluer pour refléter davantage le monde qui entoure les petites filles" se réjouit celle qui est aussi directrice de la catégorie Poupée, avant d'annoncer une croissance à deux chiffres pour la catégorie Fashionistas en 2019.