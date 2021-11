Noël : 3 bons plans pour trouver des jouets de seconde main

47% des Français se disent prêts à offrir des cadeaux d'occasions à leurs proches pour Noël. C'est ce qu'indique le dernier sondage IPSOS pour Rakuten, dévoilé lundi 22 novembre. À titre de comparaison, il n'étaient que 18% à l'envisager l'an passé.

"Nous avons assisté en 2021 à une normalisation à grande vitesse de l’achat de seconde main dans les pratiques de consommation des Français", a déclaré le PDG de Rakuten France, Fabien Versavau. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Le premier, le prix. 77% des sondés analysent leur recours aux articles d'occasion pour leur moindre prix.

Mais les confinements successifs ont également éveillé les Français à une consommation plus respectueuse de l'environnement. L'échange et le partage d'objets demeurent une solution durable contre la surproduction.

Enfin, les risques de pénuries en raison de la reprise trop rapide de l'économie ont une influence directe sur le choix des jouets de Noël.

Toujours plus de plateformes de seconde main

Leboncoin, Vinted, Rakuten... les plateformes d'achat et revente d'articles de seconde main font partie du quotidien de bon nombre de consommateurs. Sur ces sites, des jouets sont mis à disposition des vendeurs. Selon le Figaro, les offres de jeux et jouets sont 42% plus nombreuses qu'il y a un an sur Leboncoin.

Mais il existe également des sites moins populaires mais 100% dédiés aux jeux d'occasion. C'est le cas de Bidull ou d'AbracadaBric. D'autres sont spécialisés dans les articles "Bébé & Enfant", parfois trop chers neufs pour les parents, comme Beebs ou Cotycoton. La seconde main "devient le premier choix pour de plus en plus de parents", a expliqué Morgan Hilmi, le cofondateur de Beebs à Franceinfo.

Des friperies pour jouets

Depuis quelques années, des magasins de jouets de seconde main fleurissent partout en France. La boutique "Rejoué" à Paris propose des jouets issus de dons. Tenu par une association, il s'assure que les jouets soient en bon état avant d'être revendus.

Idem pour "Le Temps des Retrouvailles" à Diemoz en Isère. Le gérant du magasin "sélectionne des jouets de qualité, plus résistants et réparables", selon le Figaro.

Emmaüs, pionnier depuis plus de 60 ans

Représentants du système D depuis plus de 60 ans, les entrepôts Emmaüs proposent un large catalogue de jouets d'occasion à très bas prix. Même si la qualité des articles n'est parfois pas la même que celle des magasins ou site spécialisés, il n'est pas rare de dénicher des pépites à des prix imbattables.



De plus, vos achats auront une vertu solidaire puisque les bénéfices sont directement destinés à la lutte contre la pauvreté.