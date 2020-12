Comment est né Petit Ours Brun, star incontestée des enfants et cadeau de Noël idéal ?

publié le 10/12/2020 à 12:36

À l'occasion de ses 30 ans d'existence, Bayard Editions ressort les incontournables de son catalogue jeunesse en version collector. 10 titres et séries qui ont aidé des générations d'enfants à grandir. Et c'est le cas d'un héros, un ours que nous connaissons toutes et tous : "Petit Ours Brun"... RTL a recueilli les confidences d'une des mamans de ce petit personnage dont les aventures se sont vendues à plusieurs millions d'exemplaires.

L'illustratrice Danièle Bour est avec Claude Lebrun, qui nous a quitté l'an dernier, celle qui a donné vie à petit ours brun en images... Petit Ours Brun est d'abord né dans la presse enfantine. Deux pages dans le magazine Pomme d'Api en 1975, c'est pour ça que le personnage est plus âgé que les éditions Bayard. Daniele Bour se souvient de ce moment magique, la naissance de ce Petit Ours, elle qui à l'époque avait déjà illustré plein de livres sur les ours. "Je pensais que c'était un travail comme un autre. J'ai commencé cette histoire, c'était plaisant, en plus c'était illustré sur une double page qu'on pouvait découper pour fabriquer un petit livre", raconte-t-elle.

Le succès de Petit Ours Brun est dès le départ fulgurant, et quand 10 ans plus tard, dans les années 80 Bayard l'éditeur de presse crée sa maison d'édition, Petit Ours Brun se voit offrir un nouvel écrin, des livres... Marie Aubinais est alors rédactrice-en-chef de Pomme d'Api, c'est elle qui écrit les histoires de l'ourson avec toujours Danièle Bour aux dessins.

Elle a travaillé pour les plus grands comme illustratrice dont des Goncourt, Michel Fournier, l'auteur de Vendredi ou la vie sauvage, Prix Goncourt pour Le roi des Aulnes. Elle a aussi travaillé avec Daniel Boulanger, premier Prix Goncourt de la nouvelle ou encore Jacques Chessex, prix Goncourt en 1973 pour son roman L'Ogre.

Les thèmes sont universels Petit ours brun a été traduit en russe, en espagnol, en allemand et même en breton... C'est vraiment chez nous qu'il cartonne, pièces de théâtre, comédies musicales, série animée à la télé. Petit Ours Brun ce sont aussi des magazines qui se vendent chaque année à 2,8 millions exemplaires...