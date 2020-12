Noël 2020 : tout savoir sur le gui, un parasite devenu symbole des fêtes

publié le 14/12/2020 à 00:01

Le gui, l'autre symbole végétal de Noël avec le sapin, est en réalité un parasite qui vit aux dépend d'une quarantaine d'arbres. Cette plante "suceuse de sève" ne s'attaque généralement pas aux arbres en bonne santé qui ont un feuillage bien fourni, car elle besoin de lumière pour s'épanouir et faire sa photosynthèse. Le gui peut donc contribuer à l'accélération du dépérissement d'un arbre déjà fragile.

Et les coupables de la présence du gui sur les arbres sont les oiseaux. Ces derniers ne résistent pas aux baies blanches, qui sont en fait les fruits des baies femelles. Et l'oiseau le plus gourmand dans ce cas est la grive draine, qui va disséminer les graines de gui non digérées via ses fientes, et ce à des dizaines de kilomètres à la ronde.

Autre responsable, la fauvette qui bien que plus sédentaire que la grive draine, est capable de semer plus de 150 graines de gui par jour. De quoi générer quelque 15.000 nouveaux guis durant l'hiver. Par ailleurs, on lui prêterait des vertus de porte-bonheur, ainsi que des bénéfices médicinaux.