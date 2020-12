Noël en Provence : les santons et les 13 desserts pour une fête réussie

publié le 15/12/2020 à 18:39

Connaissez vous le cacho-fio ? C’est l’allumage traditionnel de la bûche de Noël. En Provence, la veillée de Noël commence par ce rite venu de la Rome Antique. Avant de se mettre à table, le plus âgé emmenait le plus jeune de la famille choisir, dans la réserve de bois, la plus grosse bûche, celle qui serait susceptible de se consumer la plus grande partie de la nuit possible. Cette bûche se doit d'être, traditionnellement, issue d'un arbre fruitier tel qu'une bûche d'olivier, de cerisier, d'amandier. Devant la cheminée, ils l’arrosent 3 fois de suite avec du vin cuit avant de la placer dans le foyer et d’allumer le feu



La Provence à Noël, ce sont aussi les 13 desserts mais aussi 3 nappes, 3 soucoupes, 3

chandeliers, et 3 jours à table ! RTL vous régale vous explique tout et vous emmène aussi à Saint-Rémy-de-Provence, devenu une cité douce à vivre hors saison.

Vincent Van Gogh y a passé quelques mois. Il y a peint quelques toiles célébrissimes, dont la chambre à coucher ou le parc de l’hôpital au bord des Alpilles. Autre célébrité de Saint-Rémy, native celle-là : le célèbre Nostradamus est né à Saint-Rémy en 1503. Apothicaire et médecin, pratiquant l'astrologie comme tous ses confrères à l'époque, il est surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde. Il était le protégé de Catherine de Médicis qui le nomma médecin et conseiller du roi en 1564.



Et si vous aimez les santons de Provence, ouvrez la porte de la maison Fouque. Depuis 1934 à Aix-en-Provence, c’est une grande et belle histoire familiale, un travail artisanal dans le respect de la tradition provençale. Un art complexe, récompensé par les titres d’"Entreprise du Patrimoine Vivant" et du titre de Meilleur Ouvrier de France en 1968 pour Paul Fouque, le fondateur de la Maison. Aujourd’hui les nouveaux modèles de santons sont créés par son petit-fils Emmanuel Fouque.

Enfin, pour finir en beauté, Jean-Pierre Foucault nous raconte son enfance et sa vie actuelle dans cette belle région qu'il aime depuis toujours...