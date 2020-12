Noël 2020 : comment les centres de tri de colis s'organisent-ils ?

publié le 13/12/2020 à 10:37

Dans un hangar de tôle, haut comme un immeuble de trois étages, les agents en gilet orange fluo se croisent et se recroisent. Des boîtes en carton défilent d'un côté, des sachets de l'autre et au milieu, de gros colis transportés par des machines Fenwick. Le ballet est incessant.

Ici, la journée commence bien avant l'aube affirme Sébastien René-Aubin, un des managers : "On commence dès minuit et la chaîne de tri démarre à 3 heures du matin. Elle est alimentée non-stop jusqu'à 8 heures".

Au sol, attention aux pieds, des roulettes quadrillent la plateforme pour tirer plus facilement les conteneurs. Dedans, des colis acheminés en un temps record, précise le manager Sébastien René-Aubin, car "DHL a sa propre compagnie et ses propres avions".

On récupère les conteneurs, on pose les colis sur l'immense tapis roulant, tout le long des murs. À la fin du tapis roulant, les colis sont mis dans des camionnettes qui prennent la direction d'une autre agence DHL Express ou d'un particulier.

Le commerce en ligne en pleine expansion

Avec la croissance du commerce en ligne, le nombre de colis est chaque année plus important. Le centre DHL Express de Créteil doit donc s'adapter, surtout après les deux confinements qu'a connus le pays. Car les particuliers se font de plus en plus livrer chez eux.

Alors forcément, entre Noël et le Black Friday, décembre 2020 est un mois de record explique Sébastien René-Aubin : "Normalement notre journée record devait être lundi 14 décembre, mais déjà lundi dernier nous avons fait 48.000 pièces alors que notre record était prévu à 36.000 ce lundi. Donc nous attendons déjà au-delà de 48.000 pièces lundi 14".

Pour faire face au rush de Noël, le centre se prépare dès le mois de juillet. Sur le site, 25 intérimaires ont été recrutés pour décembre, soit un quart du personnel en plus. Mais pour Vincent et tous les agents du site, il faut quand même augmenter la cadence : "On se démène. On change de poste s'il y a besoin, on va aider s'il y a besoin".

Au niveau national, DHL Express a affrété 4 avions supplémentaires pour le plus gros mois de l'année. Un mois providentiel qui vient compenser les baisses de livraisons d'entreprises pendant les deux confinements.