Netflix : le prix de la nouvelle formule avec publicité se précise

Êtes-vous prêt à visionner de la publicité sur Netflix pour payer votre abonnement deux fois moins cher ? Telle devrait être la proposition faite par Netflix dans les prochaines semaines pour attirer de nouveaux abonnés et impulser une nouvelle dynamique à sa croissance mise à mal lors des derniers trimestres.

Selon les dernières informations publiées par Bloomberg, la plateforme de streaming américaine aurait fixé un tarif compris entre 7 et 9 dollars par mois aux États-Unis pour sa future offre abordable financée par la réclame. Une offre particulièrement agressive en comparaison de la formule classique dont le prix s'élève à 15,49 dollars outre-Atlantique et 13,49 euros en France. Si l'on se fie aux pratiques actuelles de la société, le prix de cette nouvelle offre low-cost pourrait se situer entre 6 et 8 euros en France.

La formule, proche de celle à 7,99 dollars proposée par son concurrent Disney+, devrait être déployée sur une demi-douzaine de premiers marchés, dont le nom n'a pas filtré, d'ici la fin de l'année. Elle devrait logiquement proposer des contenus en haute définition, contrairement à l'abonnement "Essentiel" actuel, qui ne propose que des programmes en basse définition moyennant 9,99 dollars par mois (8,99 euros en France).

Toujours selon Bloomberg, Netflix projetterait de d'inclure environ 4 minutes de publicité par heure de programme visionné. Les annonces seraient essentiellement diffusées au début et au milieu des films et séries mais pas à la fin. Les programmes dédiés aux enfants et les contenus originaux Netflix devraient être épargnés par les publicités. En revanche, cette nouvelle formule devrait comporter quelques limitations par rapport à l'offre classique, comme l'impossibilité de télécharger des programmes pour les visionner hors-ligne. Elle ne devrait pas non plus proposer l'intégralité du catalogue de Netflix.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info