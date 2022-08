Les amateurs de plats relevés n'ont pas fini de souffrir. La moutarde ne reviendra pas avant début 2023. La pénurie dure depuis des mois. En cause : la sécheresse qui a frappé l'an dernier le Canada, premier exportateur au monde de graines de moutarde. Cette année, la situation s'améliore mais la marchandise n'arrivera qu'au mois de décembre.

Il faut donc prendre son mal en patience. Cela dit, cette pénurie est aussi une aubaine pour les entreprises françaises, comme l'entreprise Martin-Pouret basée à Orléans. Depuis 10 ans, celle-ci fabrique une moutarde 100% française : graine de Pithiviers, vinaigre local et sel de Guérande. Le chiffre d'affaires a doublé en trois ans.

En effet, dès le début de la pénurie en avril, l'entreprise a été assaillie de commandes. "Du jour au lendemain, on a été exposé à une demande de nos clients complètement folle qui demandaient des camions entiers de moutarde alors qu'on avait l'habitude de leur envoyer une palette au maximum", raconte le PDG de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise produit 30.000 pots par mois.

"On va doubler notre capacité de production et l'objectif pour l'année prochaine, c'est de se rapprocher du million de pots de moutarde sur une année", poursuit-il. Pour cela, l'entreprise est passée de 15 à 18 salariés et a investi dans de nouvelles machines pour pouvoir produire plus. L'entreprise a vu ses ventes augmenter de 70% cette année à cause de la pénurie.

À écouter également dans ce journal

Nord - Une jeune fille de 14 ans est morte percutée par un TGV près de Dunkerque. Elle était en compagnie de sa mère en train de traverser une voie ferrée prévue pour piéton et il semble que la signalisation fonctionnait.

Inflation - La Banque de France a recensé pas moins de 58.000 incidents bancaires rien qu'au mois de juillet dernier, avec une hausse de 30% des crédits impayés. Avec l'inflation, les particuliers ont tendance à plus s'endetter.

Immigration - Gérald Darmanin a réaffirmé son intention de durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Il faudrait au moins qu'un des parents y réside régulièrement depuis au moins un an contre trois mois actuellement.

