Pourquoi n'y-a-t-il des moustiques qu'en été ?

Les moustiques sont insupportables. Ils reviennent et ne cessent de nous enquiquiner pendant les périodes chaudes. Normal, les œufs des moustiques ont besoin d'une température minimale de 20 degrés pour éclore. En hiver, la mission est évidemment plus compliquée. Quand les 20 degrés sont atteints, l'œuf du moustique n'a besoin que de deux petits jours pour éclore et libérer le futur prédateur.

Pendant l'hiver, et avec le froid, les mâles meurent assez rapidement. Les femelles se mettent en diapause. La diapause est le nom donné à la période d'hibernation chez les insectes. Elles se mettent à l'abri dans les caves, dans les greniers ou sous les rochers. Les bébés passent l'hiver dans les mares. Et quand la chaleur fait son retour, les moustiques font leur comeback.

Plus de 3.546 espèces différentes de moustiques sont répertoriées. Certaines sont d'ailleurs plus coriaces, par leur présence dans les villes, et sont actives tout au long de l'année. Ce moustique de sous-sol colonise les flaques d'eau, le métro et les caves. Sa capacité à rester au chaud lui permet de piquer toute l'année. Et, entre toutes ces espèces, un seul point commun existe. Seule la femelle est capable de piquer.

