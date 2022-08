Il fait chaud. Qui dit chaleur dit soleil et qui dit soleil dit danger. On estime que 50.000 cancers de la peau seraient liés à une surexposition au soleil. Il faut donc se protéger face à ces risques. Mais il n'est pas si simple de s'y retrouver face au nombre de marques et de gammes différentes qui envahissent les rayons. Pour vous aider RTL vous donne quelques conseils.

La première chose à faire est de regarder l'indice de protection. C'est le chiffre qui est sur votre tube de crème. L'indice de protection va de 10 à 50 et cela détermine le niveau de protection apporté par la crème. Si vous prenez un indice dix, vous laissez passer 10% d'UV, traversé votre peau alors que si vous prenez un indice 50, ça n'en laisse passer que 2%.

Ne pas choisir en fonction du prix

Il ne faut pas forcément choisir des produits de hautes gammes. Le prix ne veut absolument rien dire, ce n'est pas parce que le produit est plus cher qu'il est plus efficace. Ça se vérifie d'ailleurs dans toutes les études comparatives de crèmes solaires. Par exemple, l'année dernière, le magazine 60 millions de consommateurs avait publié un palmarès avec une crème vendue à peu près 10 €.

Alors qu'au contraire, vous avez de très grandes marques, notamment une, qui a fait l'objet d'une plainte de la part de Que Choisir parce que ses produits solaires pour enfants ne respectaient pas du tout les promesses de protection.

Attention au marketing

Bien qu'il soit parfois indiqué des âges sur les crèmes, plusieurs études ont démontré que dans la majorité des cas, c'était avant tout du marketing. Une étude du journal Sud-Ouest avait comparé une crème bébé et une crème peau mature. La composition était exactement la même.

En revanche, il est important d'en appliquer au moins six cuillères à café sur le corps, toutes les deux heures et après chaque baignade. Pour les crèmes qui indiquent Waterproof, résistant à l'eau, une étude a permis de démontrer que la résistance était faible pour l'eau salée et au chlore. C'est pour cette raison qu'il faut en remettre régulièrement.

Mais alors comment choisir ?

Ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est la composition. Sans rentrer dans des détails trop techniques, les crèmes sont composées de filtres à UV. Il y en a une trentaine différente, tous avec des noms plus barbares les uns que les autres. Mais certains sont plus naturels que d'autres, moins risqués pour la santé à long terme et moins nocifs pour l'environnement. On les appelle les filtres minéraux.

Afin de ne pas passer des heures à décortiquer les compositions, des applications existent pour faire ce travail à votre place. La plus connue est Yuka, vient ensuite "Quel produit", une application produite par l'UFC Que Choisir, ou encore INCI. Il suffit de télécharger ces applications sur votre téléphone et puis de scanner le code-barre du produit afin de savoir si le produit est nocif.

