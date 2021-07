McDonald's fait un pas de plus vers une réduction de son empreinte carbone. Exit les cornets de frites et gobelets en carton, le géant américain du fast-food teste dans une dizaine de ses restaurants français de la vaisselle réutilisable.

Une information dévoilée par Business Insider et confirmée par McDonald’s France, révèle qu'une dizaine de restaurants de l'hexagone testent actuellement une nouvelle façon de consommer. Afin de limiter la quantité d'emballages, les clients choisissant de manger sur place se verront attribuer un plateau bien différent de celui qu'ils ont l'habitude de récupérer.

Les gobelets en carton laissent ainsi place à de vrais verres, en verre et les frites seront disposées dans un cornet rigide rouge, et non plus dans du carton. Même son de cloche pour les emblématiques Happy Meal et les salades, qui seront à déguster dans des boîtes en plastique lavables et réutilisables. Même les glaces auront droit à un récipient en verre. Concernant les burgers, éléments-clés du repas, ces derniers seront servis dans une feuille de papier, que ce soit pour une commande sur place, ou à emporter.

"L'accueil des clients est enthousiaste", a assuré l'enseigne à nos confrères. Après la disparition des pailles en plastique, ce sont les jouets du Happy Meal qui vont être remplacés par des jeux écolo-compatibles. Ces aménagements ont pour but de réduire l'empreinte carbone de la chaîne de fast-food.