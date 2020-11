publié le 11/11/2020 à 09:10

À Marseille, RTL a pu se rendre dans un établissement qui continue de servir des repas à des clients de façon clandestine en plein confinement. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, assure ce mercredi 11 novembre sur RTL qu'il est informé que ce genre de situations existe et entend être d'une sévérité exemplaire.

"Nos policiers s'informent, de temps en temps, entendent du bruit, voient de la lumière, reçoivent parfois des appels de concurrents. Nous avons donc déjà mis en demeure un certain nombre de ces restaurateurs de cesser leurs pratiques", assure le préfet de police des Bouches-du-Rhône sur RTL. Emmanuel Barbe rappelle également que "toutes les fois qu'on a pu, nous avons verbalisé les clients".

"Dans ces situations, ces personnes risquent gros puisque si on passe plus de trois verbalisations, et c'est arrivé avec un restaurant qui a été deux fois verbalisé, c'est un délit et c'est le tribunal correctionnel. Dans certaines circonstances, on peut même envisager des poursuites pour mise en danger de la vie d'autrui", assure le préfet des Bouches-du-Rhône.

Malgré tout, il estime que ce n'est pas si fréquent et assure ne pas avoir "pas eu énormément de cas" qui lui ont été remontés. "C'est pas nécessairement évident à trouver mais la police et la gendarmerie sont très motivées pour rechercher ce type de comportements parce qu'on se dit que c'est scandaleux, alors qu'à l'hôpital on se demande si les médecins ne vont pas être obligés de choisir entre ceux qui vivent et ceux qui meurent, de voir ce type de comportements", fulmine Emmanuel Barbe

Selon lui, "c'est scandaleux aussi pour tous ceux qui respectent les règles". "Nos contrôles doivent être rigoureux et impitoyables parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent la binette à respecter les règles", conclut le préfet des Bouches-du-Rhône.