publié le 15/10/2020 à 07:03

Frédéric Jeanjean, secrétaire général de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) 13 exprime son mécontentement après l'annonce des nouvelles restrictions pour lutter contre la crise du Covid-19 formulées par Emmanuel Macron ce mercredi 14 octobre.

"Il n'y aura pas de service du soir, on ne peut pas ouvrir à 19h pour mettre les gens dehors à 20h30. C'est une fermeture annoncée et non déguisée. Au mois de mars on avait déjà le problème dans les hôpitaux donc le problème n'a pas été géré en amont. C'est l'ensemble du monde économique qui va payer l'addition", fustige Frédéric Jeanjean.

Emmanuel Macron a promis ce mercredi 14 octobre qu'il allait soutenir les restaurateurs, mais cette annonce ne semble pas avoir convaincu le président de l'UMIH des Bouches-du-Rhône : "Il a dit qu'il allait essayer d'aider, il faut retenir la nuance. Le chômage partiel est toujours d'actualité et heureusement. Quant aux aides, depuis plusieurs mois nous demandons que quelque chose soit fait au niveau des loyers car c'est le véritable problème. On a besoin de visibilité, on ne peut pas naviguer à vue car nous avons une obligation de résultat. Nous avons été les premiers à être fermés, reste à savoir comment le président va essayer de nous aider, moi cela m'inquiète", confie Frédéric Jeanjean au micro de RTL.