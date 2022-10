INFO RTL - Découvrez le prix moyen d’une concession funéraire en France

C’est un poste de dépense important lors des obsèques et pourtant son prix varie de 20 euros à 2.900 euros selon les communes en France.



Selon les données compilées par le comparateur Meilleur Pompes Funèbres, le prix moyen d’une concession funéraire de 2 mètres carrés, pour une durée de 30 ans est de 404 euros en France cette année. "Les tarifs sont relativement stables par rapport à l’année dernière" relève Charles Simpson Directeur général du site internet.



Au total, 1.700 tarifs provenant de 1.700 cimetières en France ont été analysés pour aboutir à ce résultat.



Les concessions funéraires sont des parcelles de terrain cédées à un particulier pendant une période de 15, 30, 50 ans ou bien à perpétuité. Elles sont cédées nues et permettent ensuite d’y ériger une pierre tombale.



Dans le détail, ce sont, sans surprise, les grandes villes qui affichent les plus hauts tarifs, à commencer par la capitale, Paris. La ville propose une concession funéraire de 2m2 pour 30 ans pour un montant de 2.900 euros. C’est le tarif le plus haut dans le classement.



D’autres villes en France affichent des prix très importants. Par exemple, à Lyon, il faut débourser 1.315 euros. À Marseille, où il manquerait 30.000 places dans les cimetières, le montant d’une concession funéraire est de 1376 Euros. 183 Nice, ce montant dépasse 1.700 euros.



Mais d'autres grandes agglomérations affichent des prix beaucoup plus raisonnables, comme par exemple à Strasbourg : 380 Euros. À Lille, il faut débourser 440 euros et un peu plus de 600 euros pour Rennes...



Le Mans, Nîmes ou Angers sont toutes en dessous de 400 euros.

