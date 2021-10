Loi Montagne : dans les coulisses de la fabrication des pneus hiver

Gardiens, portiques de sécurité et caméras... Le centre de la recherche et développement de Michelin se situe à Ladoux, près de Clermont-Ferrand. Le lieu est ultrasensible. C'est un bâtiment baigné de lumière avec une vue imprenable sur les volcans d'Auvergne.

Entre les bureaux d'études et les laboratoires, le site est l'un des plus grands d'Europe selon les explications de Cyril Roger directeur scientifique communication et innovation du groupe. "C'est un bâtiment qui fait 67 000 m2 de bureaux. Donc l'équivalent d'une petite dizaine de terrains de foot." débute-t-il.

"On a environ 3 400 personnes qui travaillent sur le site. Il faut imaginer que c'est presque un porte-avion, c'est une véritable ruche ! On a presque 80% de toute la recherche fondamentale du groupe qui est faite ici dans ce bâtiment." détaille Cyril Roger.

Un budget de 646 millions destiné à la recherche

Le budget pour la recherche s'élève à 646 millions d'euros par an avec 200 brevets à la clé. Parmi ceux-ci, il y a le fameux Cross Climate. Le président de l'entreprise Michelin, Florent Menegaux, avait abordé cette nouveauté au micro d'Yves Calvi ce mercredi 27 octobre.

Ce pneu 4 saisons serait capable de rouler par tous les temps. Il constitue une vraie innovation puisque vous n'avez plus besoin de changer entre l'été et l'hiver. Ses performances sont aussi bonnes sur route sèche qu'enneigée. Et cela a nécessité 10 ans de recherche ici en laboratoire. Gérald Chamard, responsable du développement du pneu hiver dévoile quelques secrets de ce nouveau bijou de "haute technologie".

On retrouve 200 composants avec des aciers haute résistance, du polyester, du nylon. Gérald Chamard, responsable du développement du pneu hiver

"Pour le pneu [Cross Climate], on a ce qu'on appelle des élastomères fonctionnels qui permettent de maintenir des conditions d'adhérence optimum de basses températures à températures plus élevées l'été." ajoute avec précision le responsable du développement du pneu hiver.

Une fois que ce cocktail est validé, il faut encore deux ans et demi de mise au point avant de lancer le produit sur le marché. Cette mise au point consiste en une batterie de tests qui se déroulent dans un vaste hangar, à l'abri des regards. Sur des machines qui sont de véritables engins de tortures, la résistance des pneus est testée. Sur un tapis roulant, l'objectif est de faire rouler le pneu dans différentes conditions.

Puis le pneu est ensuite essayé sur plus 40 kilomètres de pistes qui s'étendent sur 500 hectares. Des routes sèches pavées ou défoncées, tous les scénarios sont reproduits. Stéphane, au volant d'une voiture sur une route mouillée, explique le scénario mis en place. "Sur cette route, on simule un très gros orage et on va élancer le véhicule à 60 km/h." explique t-il avant de commencer le freinage. Résultat : le véhicule équipé de pneus Cross Climate s'est arrêté en 26,3 mètres.

Cela fait une différence de 2 mètres avec le pneu concurrent. Stéphane, essayeur de pneu professionnel.

Au total, 1,8 milliard de kilomètres sont parcourus chaque année pour ces tests. Soit l'équivalent de 5 fois la distance Terre-Lune. La loi montagne a fait progresser la vente de ces pneus adaptés pour l'hiver avec + 60 % depuis le début d'année.