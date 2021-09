Location d'appartement : comment se prémunir des arnaques ?

En cette période tendue sur le marché de la location d'appartements, notamment pour les étudiants, les arnaques prolifèrent. Comment éviter les pièges et réussir à lire entre les petites lignes ? "Il existe deux grandes catégories d'arnaques, explique Laetitia Caron, directrice générale de PAP.fr. Les escrocs demandent souvent de l'argent avant d'avoir visité le logement. Sinon, ils souhaitent réceptionner le dossier avant la visite, dans le but d'obtenir les pièces d'identité et autres documents pour créer de faux prêts à la consommation".

Alors, quand on est envahis par le stress de trouver un logement, comment se prémunir ? "N'envoyer jamais d'argent avant d'avoir visité le logement, insiste Laeticia Caron. De même, n'envoyez pas le dossier avant la visite, et sachez qu'il existe un prix de marché. Si l'annonce paraît trop bien par rapport à ce marché, méfiez-vous, la bonne affaire n'existe pas".

Si entre particuliers, les arnaques se développent, les agences aussi ont des règles à suivre. Pour les commissions, "elles oscillent entre 11 et 15 euros le m² en fonction de la zone où se situe le logement", rappelle la spécialiste.

Superficie minimum, état des lieux et baux...

De même, tous les types de logement ne sont pas éligibles à la location. "Un appartement à louer doit faire minimum 9 m², 2,20 m de hauteur sous plafond et doit contenir des ouvertures sur l'extérieur", continue Laeticia Caron.

D'autres conseils sont importants à connaître : tout ce qui n'est pas noté sur l'état des lieux est considéré comme étant en bon état. "Il ne faut pas hésiter à allumer les robinets, le four et les autres équipements pour vérifier qu'ils marchent. On a 10 jours après l'état des lieux pour envoyer un mail à l'agence si on constate d'autres éléments cassés, défectueux..."

Enfin, un bail d'appartement est d'un an renouvelable pour un meublé, contre 3 ans renouvelables pour un non-meublé. "Cette durée engage le propriétaire et ne permet pas à ce dernier de récupérer facilement l'appartement. Le locataire, au contraire, peut quitter le logement quand il le souhaite, avec un préavis d'un mois pour un meublé, 3 mois maximum pour un non-meublé", conclut Laeticia Caron.

Au sommaire de l'émission

Les arnaques à la location

Invitée : Laetitia Caron, directrice générale de PAP.fr



