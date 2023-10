Livret d'épargne populaire : pourquoi est-il temps (plus que jamais) d'en ouvrir un ?

À partir du 1ᵉʳ octobre, le plafond du livret d'épargne populaire (LEP) passe de 7.700 à 10.000 euros. Et ce, alors même que le taux de rémunération est actuellement de 6%... un niveau qui ferait pâlir de nombreuses assurances-vie ou autres supports financiers. Attention, tout le monde ne peut pas en ouvrir un.

Comme le Livret A et plusieurs autres supports d'épargne, le LEP est réglementé par l'État. C'est pour cette raison qu'un plafond existe. Un décret a, justement, été publié au Journal officiel ce vendredi 29 septembre pour l'augmenter. Cette décision avait été annoncée mi-juillet par le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau et le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.



Tout versement supplémentaire est interdit lorsque le solde du compte sur un Livret d'épargne populaire est supérieur ou égal à ce plafond. Une règle similaire que pour le Livret A, limité à 22.500 euros. En revanche, aucun problème si ce sont les intérêts produits par votre épargne qui pousse le livret à dépasser le plafond légal. Notez aussi que, comme le livret A, les sommes placées sur le LEP sont garanties.



Un Français éligible sur deux n'en profite pas

En tout, seuls 9 millions de Français disposent aujourd'hui d'un LEP... alors même que le nombre de personnes éligibles est de 18 millions. En effet, contrairement au Livret A, l'ouverture d'un livret d'épargne populaire est soumise à des conditions de revenus.

Ainsi, si vous vivez seul, votre revenu fiscal de référence (RFR) de l'année 2022 ne doit pas dépasser les 21.393 euros. Le RFR est indiqué sur votre dernier avis d'imposition. Si vous êtes marié ou pacsé, le RFR ne doit pas dépasser les 32.818 euros pour ouvrir un LEP. Ce plafond augmente si vous avez des enfants à charge. Pour chaque demi-part fiscale, vous pouvez ajouter 5.712 euros à ce plafond.

Le taux du Livret d'épargne populaire a été abaissé à 6% le 1ᵉʳ août, contre 6,1% précédemment. Une baisse qui était pourtant un coup de pouce des autorités pour ce produit bancaire. En effet, selon la formule de calcul prévue par la loi, son taux aurait dû tomber à 5,6% en cas d'application stricte.

Le taux du Livret A est, lui, maintenu à 3% pendant un an et demi, alors qu'il aurait dû passer à 4,1%. Avec environ 55 milliards d'euros d'encours, le LEP pèse dix fois moins que le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire réunis, dont le taux est aussi de 3%.