Épargne : qu'est-ce que le "compte à terme", concurrent du Livret A ?

L'ÉCO & YOU - Le Livret A est-il un placement anti-crise ?

Bien que l'inflation ne recule pas, les épargnants peuvent malgré tout voir leur épargne augmenter. Depuis le 1er février 2023, la rémunération du Livret A est de 3% net, une multiplication par six en un an. Si cette solution d'épargne se positionne comme une valeur sûre, une alternative peut s'avérer tout aussi intéressante : le "compte à terme".

Le "compte à terme", aussi connu sous le nom de CAT, est un livret quelque peu oublié ces dernières années, car faiblement rémunéré. Son taux est fixé directement par les banques, contrairement aux autres livrets d'épargne réglementés, comme le Livret A ou le Livret d'Épargne Populaire. Depuis quelques mois pourtant, le taux des comptes à terme devient de plus en plus intéressant, pouvant remonter jusqu'à 3,5%.

Attention toutefois : contrairement au Livret A, le compte à terme est soumis à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'aux cotisations sociales. Des intérêts perçus, il faut donc déduire 30% sur le montant total.

Le compte à terme : un vrai bon plan ?

Sur le papier, le compte à terme semble plus contraignant. En effet, accéder à l'argent placé dessus est plus compliqué que sur le Livret A. Entièrement sécurisé, l'argent est ainsi bloqué sur le compte sur une période pouvant s'étendre entre trois mois et cinq ans. Ce livret peut donc poser problème s'il est ouvert comme une épargne de secours.

Pourtant, le compte à terme se révèle avantageux, surtout dans le contexte d'inflation actuel. Car le taux du CAT reste fixe durant toute la durée du contrat et ce même en cas de variations de l'inflation.

Alors que la Banque de France prévoit une baisse conséquente de l'inflation d'ici 2024 et 2025, et avec elle une baisse des taux du Livret A, les taux fixes du compte à terme peuvent donc faire la différence, restant identiques.

