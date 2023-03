ÉDITO - Le Livret A est-il un placement anti-crise ?

Succès triomphal de l'épargne. En février 2023, le Livret A et le Livret de Développement Durable ont collecté plus de 8 milliards d'euros. Une popularité telle n'avait pas été recensée depuis 14 ans. Pourtant, la menace d'une crise bancaire continue de planer sur l'économie mondiale et nationale, ce qui n'effraie pas les foyers. L'engouement pour le Livret A signifie toutefois pas que les Français font confiance à leurs banques.



Par le passé, lorsque les consommateurs doutaient, ils retiraient l'argent de leur compte pour le stocker chez eux. Une pratique peu sûre qui n'existe plus et puisque le Livret A est le produit parfait en cas de crise. Cette solution constitue une "épargne de précaution" et la crise inflationniste profite au Livret A puisque son taux de rémunération est indexé sur la hausse des prix.

Alors en cas de crise, on observe que les Français placent plus d'argent dans les 6 mois qui suivent. Actuellement, alors que l'inflation galope, le Livret A est revu à la hausse tous les 6 mois, avec un taux de 0,5 % en janvier 2022 contre 3% en mars 2023. Grâce à cette flambée, 20 milliards d'euros ont été collectés en deux mois seulement sur ces placements.

Comment les Français parviennent-ils à épargner ?

Si 20% des Français peinent financièrement à la fin du mois, 20% arrivent pourtant à mettre une partie de leur revenu de côté. Souvent, ces derniers se tournent vers leur Livret A, qui est le placement le plus sûr lorsque les banques sont à risque. L'argent est ensuite placé dans la Caisse de Dépôts et Consignation, le coffre-fort le plus sécurisé du pays, le banquier de l'Etat, qui protège l'épargne en cas de crise financière.



Puisqu'il s'agit d'un placement liquide, il peut être retiré en quelques secondes et les intérêts qu'on gagne sont défiscalisés puisque l'Etat s'en porte garant. En cas de crise financière avérée, l'épargne risque effectivement d'être bloquée, comme les assurances-vie, l'argent mis en bourse ou les cryptomonnaies car ils sont soumis aux aléas des marchés financiers.

