Qu’est-ce que le LEP ? Rémunéré à 6%, "c'est le livret le plus intéressant de France"

C'est le livret le plus intéressant de France. Gratuit, sécurisé, rémunéré à hauteur de l'inflation et sans taxe sur les intérêts. Pourtant, moins d'un Français éligible sur deux en possède un. D'où la grande campagne de communication lancée par le ministère de l'Économie en janvier et qui commence à porter ses fruits : un million de nouveaux livrets ont été ouverts en un trimestre et près de 9 milliards d'euros ont été déposés.

Il reste toutefois un frein : les banquiers, pas très adeptes de ce livret, comme l'explique Maxime chipoy, de chez Moneyvox, spécialisé dans les questions d'argent. "Les banquiers n'aiment pas beaucoup ce produit, car il est difficile à manier pour eux. En effet, ils doivent vérifier chaque année que la personne est toujours éligible : si la personne a eu des rentrées d'argent ou un travail mieux payé, ses informations doivent être mises à jour", explique-t-il.

C'est donc plus d'administratif, mais aussi plus de sous à sortir pour les banquiers, car ce sont eux qui payent les intérêts du LEP, qui sont deux fois supérieurs à ceux du livret A. Le livret d'épargne populaire affiche un taux de 6,1 %.



