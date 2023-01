Listéria : des lots de saumon fumé Monoprix Gourmet rappelés

Le site Rappel Conso indique que Monoprix rappelle des lots de "4 tranches de saumon fumé ASC", de sa marque Monoprix Gourmet. En cause : une suspicion de contamination bactériologique à la listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose).

Sont concernés les lots 01001033 dont les dates limites de consommation sont le 9 et le 14 février en France métropolitaine. Ces produits peuvent être remboursés en point de vente.

Les personnes qui auraient consommé ce saumon fumé et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes.

