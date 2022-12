Noël 2022 : du saumon fumé rappelé dans tout le pays

Qu'il soit en tartine ou en verrine, le saumon fumé est un incontournable des repas de Noël. Attention pourtant, car à quelques jours du réveillon, le saumon fumé Hautes Terres d'Écosse de la marque Petit Navire a été rappelé en magasin pour une anomalie, d'après le compte Twitter RappelConso.

Ce rappel fait suite à un problème d'étiquetage du poisson, puisque deux dates limites de consommation seraient présentes. Indiquée au dos de l'étui du carton, la bonne DLC est celle du 4 janvier 2023. Selon 20 Minutes, le lot rappelé est le 10352143280 et les emballages en question comportent le code-barres 3760253432306.

Sont concernées par ce rappel les barquettes de 300 grammes du produit, commercialisées et distribuées sur l'ensemble du territoire par Galec, la centrale d'achats de E.Leclerc. D'après le site d'alerte des produits dangereux, si vous avez ce produit dans votre frigo, il ne faut ni le consommer, ni l'utiliser et le rapporter au point de vente afin d'obtenir un remboursement ou un échange.

Des chapons découpés et du foie gras de la marque Feyel ont aussi été concernés par des rappels massifs sur tout le territoire la semaine passée, alors que les Français ont déjà commencé leurs courses pour le repas de Noël. En cause, une potentielle contamination à la listeria, la bactérie responsable de la listériose dans le premier cas, et une mauvaise odeur du produit détectée dans les blocs de foie gras.

