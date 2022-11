Les ruptures se multiplient dans les supermarchés

Le baromètre LSA- NielsenIQ, publié le 25 octobre, indique que le taux de rupture dans les rayons de supermarchés a augmenté en octobre 2022. Ainsi, il s'élève à 5,8 % et augmente de 1,7 point par rapport à octobre 2021. Le secteur des liquides est le plus impacté, avec un taux de rupture de 6,8 %. La disponibilité des eaux, surtout gazéifiées, est perturbée.

En un an, le taux de rupture a le plus augmenté en épicerie, avec une hausse de deux points par rapport à octobre 2021. La difficulté à trouver certains produits comme les vinaigrettes, les sauces froides et la moutarde, explique cette hausse. En 2022, avec la crise énergétique, certains matériaux sont devenus plus rares et ont été en rupture comme les pellets ou granulés de bois qui servent à se chauffer. Leur taux de rupture a augmenté de 9,6% en un an.

Ainsi, les produits pour lesquels le taux de rupture a le plus augmenté en un an sont : les produits pour le feu, les vinaigrettes, les sauces froides, les eaux gazeuses natures et les mouchoirs. Selon le baromètre, le manque à gagner pourrait s'élever à 3,5 milliards d'euros depuis 2022, en perte brute pour la grande distribution. Sur une année complète, il pourrait même atteindre 4,4 milliards d’euros.

